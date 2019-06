Clima ed Europa | il vicepresidente della Regione Sicilia | portavoce della sostenibilità

Elezioni - Greta chiama e l’Europa risponde : i Verdi volano ovunque tranne in Italia : a noi non importa nulla dei cambiamenti Climatici : Greta Thunberg ha lanciato l’allarme: gli studenti – e non solo – si sono mobilitati, le Nazioni di tutto il mondo hanno cercato di dare una virata decisiva alle proprie politiche economiche e ambientali per limitare i danni dovuti all’immissione di CO2 nell’aria, per cercare di arginare i cambiamenti climatici che comunque sono in atto, ma dei quali, secondo gli esperti, si possono quanto meno limitare gli effetti. ...

Clima e fenomeni estremi : 436 miliardi di danni in Europa tra il 1980 e il 2016 : “Nel periodo 1980-2016, i fenomeni meteorologici estremi hanno causato danni per 436 miliardi euro in tutta Europa. Guardando alle realtà delle singole nazioni, l’Italia è seconda in questa particolare classifica“: lo ha dichiarato Giulia Galluccio dell’Ufficio Fund Raising del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, in occasione dell’incontro “Come cambia la città: Cambiamenti Climatici e sviluppo ...

Vulcani e Clima - gli effetti dell’eruzione devastante del Laki in Islanda del 1783-84 sull’Europa tra ondate di caldo e inverni rigidi : Un’enorme eruzione Vulcanica in Islanda nel 1783-84 non ha causato un’estrema ondata di caldo estiva in Europa, bensì un inverno incredibilmente freddo, secondo uno studio della Rutgers University, pubblicato su Journal of Geophysical Research: Atmospheres. Lo studio contribuirà a migliorare le previsioni delle reazioni climatiche alle future eruzioni Vulcaniche alle alte latitudini. L’eruzione del vulcano Laki, iniziata nel giugno del 1783 e ...

Clima - Aprile 2019 è stato il 2° più caldo di sempre nel mondo : 1°C sopra la media in Europa - soprattutto nel Circolo Artico [DATI] : Copernicus Climate Change Service (C3S) è un programma implementato dal Centro Europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (ECMWF). Ogni mese C3S pubblica regolarmente bollettini Climatici che riportano i cambiamenti osservati nella temperatura globale dell’aria a livello di superficie e in altre variabili Climatiche. Tutti i risultati si basano sulle analisi meteorologiche generate da modelli numerici di previsione meteorologica ...

“Il Futuro dell’Europa” : gli studenti chiedono di rendere il Clima una priorità : Oggi i capi di Stato dell’UE si sono riuniti a Sibiu (Romania) per discutere, in uno dei più importanti vertici dell’UE degli ultimi anni, sul “Futuro dell’Europa” e decidere le priorità dell’UE per i prossimi anni. Gli studenti del movimento “Friday for the Future” ritengono scandaloso che la crisi climatica non sia attualmente una di queste priorità: per questo motivo hanno viaggiato (anche per ...

Clima - polvere di deserto sull’Europa : gli effetti dall’energia alla salute : Cieli rossi e sabbia che si deposita un po’ ovunque, soprattutto nella parte meridionale dell’Europa. Sono gli effetti visibili della polvere del deserto che viaggiando per migliaia di chilometri è arrivata da noi. E’ un fenomeno primaverile, quando i pennacchi di polvere del Sahara vengono trasportati dal vento attraverso il Mar Mediterraneo, ma con il cambiamento Climatico, che causa l’espansione dei deserti, la polvere ...