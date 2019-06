Clicca qui per iscriverti : L’11 giugno si terranno i provini della nuova edizione di Amici e a selezionare i giovani talenti ci saranno anche Stash e Irama. Per poter partecipare è necessario iscriversi sul sito www.wittytv.it scrivendo #STASH o #IRAMA nella sezione RACCONTACI. Sarà la Redazione di Amici a richiamarti e a convocarti ufficialmente, dandoti tutte le informazioni necessarie. Non aspettare, il prossimo allievo della scuola di #Amici19 potresti essere ...

