Ciclismo – Doppietta per Van Aert al Giro del Delfinato | sua anche la 5ª tappa | battuti

Ciclismo - risultati Elite/Under 23 : Paolo Baccio domina in Veneto - la Zalf fa ancora doppietta con Ferri e Landi : Prosegue la stagione degli Elite/Under 23, con due gare di livello interregionale: in Veneto con la gara denominata “64^ edizione della M.O. Frare De Nardi” di Vittorio Veneto (TV) e con la 44^ edizione “ Gran Premio Montanino” in Toscana, in provincia di Firenze; Andiamo a scoprire i risultati. E’ un irrefrenabile Paolo Baccio ad aggiudicarsi la 64^ edizione della M.O. Frare De Nardi. Sesta vittoria della stagione per il Team Colpack, ...