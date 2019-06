Ciclismo | caduta e frattura al Delfinato | niente tour per Froome

Ciclismo – Caduta Froome - le parole del ds Brailsford : “Tour de France? E’ chiaro che…” : Brailsford conferma le voci preoccupanti su Chris Froome : niente Tour de France per il britannico del Team INEOS Giornata amara per Chris Froome ed il Team INEOS: il ciclista britannico è stato protagonista di una terribile Caduta questa mattina nella ricognizione della quarta tappa del Giro del Delfinato, la cronometro di Roanne di 26km. Si sospetta una frattura del bacino, che mette ko Froome , che così non prenderà parte al Tour de ...

Ciclismo - Freccia Vallone 2019 : esami anche per Kreuziger dopo la caduta di ieri. Stanno bene Yates e Izagirre : Non solo Domenico Pozzovivo: altri ciclisti sono rimasti coinvolti in cadute ieri alla Freccia Vallone, anche se, stando alle notizie date dalle rispettive squadre, il lucano sembra aver avuto la peggio. Brutta botta anche per Roman Kreuziger (Dimension Data), ma la sua formazione attende gli esiti degli esami prima di tirare un sospiro di sollievo. Non dovrebbero esserci invece grossi problemi per altri due ciclisti coinvolti nella caduta, ...