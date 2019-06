Chiuso il processo agli indipendentisti catalani | l' ultima parola alla politica

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) “La rivoluzione non è un pranzo di gala; non è un’opera letteraria, un disegno, un ricamo; non la si può fare con altrettanta eleganza, tranquillità e delicatezza, o con altrettanta dolcezza, gentilezza, cortesia, riguardo e magnanimità. La rivoluzione è un’insurrezione...”È verosimile pensare che tutto il gruppo dirigente politico che ha avviato dieci anni or sono il “procés” di disconnessione della Catalogna dSpagna conoscesse bene la massima del presidente Mao.Si è trattato infatti di una lunga marcia popolare per riconquistare quella che in un passato molto lontano effettivamente fu una “Repubblica Autonoma” quella che ha portato una parte deia forzare la mano e arrivare sino a una sfidaaperta allo Stato spagnolo chiamando alle urne 2 milioni di ...

