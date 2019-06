Chicago PD 5 | Chicago Fire 6 e Chicago Med 3 debuttano su Italia1 con tre episodi a

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019)PD 5,6 eMed 3 sono pronte a debuttare su, come ogni estate. Le serie firmate da Dick Wolf stanno per sbarcare nel prime time della rete giovane di casa Mediaset ma non lo faranno nella stessa serata bensì in tre diverse e, in particolare, il martedì, il giovedì e il venerdì a partire dal 25 giugno e con ben trea serata.Queste sono le notizie disponibili al momento e che, salvo sorprese, saranno presto confermate dai promo "ufficiali" che riporteranno anche la data di messa in onda.La prima a debuttare saràPD 5 che prenderà il via proprio martedì 25 giugno sua partire dalle 21.25 circa per un totale di tre. Al giovedì, il 27 giugno, toccherà a6 e, infine, al venerdì, dal 28 giugno, sarà la volta diMed 3. Nuove avventure, nuovi casi da risolvere e un altro maxi crossover, regaleranno ...

RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edvard Munch, Ragazza alla finestra, 1893, The Art Institute of Chicago, USA… - RaiCultura : ?? L’opera d’arte del giorno Edward Hopper, I nottambuli, 1942, Art Institute of Chicago, USA. #CondividiLaCultura - artwanted1 : RT @artwanted1: SALVADOR DALI SAMPLE PORTFOLIO - 'GLI ARGENTI FANTASTICI' 1982 SIX LITHO REPRO -