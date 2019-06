Chernobyl batte tutti anche in digitale e gli influencer si catapultano sui luoghi della

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lamania è esplosa e senza far danni questa volta, almeno non nel senso tragico del termine. La mini serie, che ha avuto il merito di raccontare quello che è avvenuto la notte dell'esplosione del reattore nella centrale russa, ha messo in moto una catena di eventi che ne stanno sottolineando il successo. Già nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato comeha battuto, almeno in recensioni su Imdb, Game of Thrones e la cosa si è ripetutaindove, in questi giorni, gli episodimini serie hanno contribuito al 50% degli accessi totali (mai nessuna serie era arrivata a fare tanto). Come se non bastasse, dopo aver visto una scalata quasi ininterrotta di spettatori dal suo debutto del 6 maggio al suo finale schiacciante del 3 giugno, la serie firmata da Craig Mazin ha racconto un pubblico complessivo di 8 milioni finorando Sharp Objetcs (7,3 milioni) ...

rominaDagostino : «Chernobyl», la serie che ha superato i record di gradimento di «GoT» e «Breaking Bad» - mixborghi : Batte persino #GameOfThrones @SkyAtlanticIT @HBO #Chernobyl -