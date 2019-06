(Di giovedì 13 giugno 2019) La proposta di legge sulla chiusura domenicale e nei giorni festivi deiprocede a rilento: dopo mesi in cui il tema è stato rilanciato come un vero e proprio cavallo di battaglia della maggioranza, se ne parla sempre meno. E l'iter parlamentare ha subito un rallentamento. Tanto che in molti iniziano a dubitare che il provvedimento diventi legge. Proviamo a capire cosa sta succedendo.