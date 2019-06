Censis | sanità pubblica troppo lenta | 20 milioni di italiani costretti a pagarsi le cure

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Claudio Carollo Secondo il Rapporto Ebm-quasi un italiano su due si cura nel privato senza nemmeno provare a prenotarsi nel pubblico Nell’ultimo anno 19,6dihanno tentato almeno una volta a prenotare una prestazione essenziale tramite il Servizio sanitario nazionale, salvo poi ripiegare sul privato per i tempi d’attesalunghi. Ma quasi la metà degli, il 44%, si è rivolto direttamente allaa pagamento, privata o intramoenia, senza nemmeno provarci. E questo a prescindere dalla condizione economica: è capitato al 38% delle persone con redditi bassi e al 50,7% di chi ha redditi più alti. È la fotografia di unainsufficiente fatta dal IX Rapporto Rbm-, un’indagine su un campione rappresentativo della popolazione di 10.000 cittadini maggiorenni. In 28 casi su 100 di quelli che non hanno potuto accedere al ...

RaiNews : Rapporto Censis: lunghi tempi di attesa nella sanità. 19,6 milioni di italiani, nell'ultimo anno, per almeno una pr… - MicheleCarrus_ : RT @ultimenotizie: Nell'ultimo anno, 19,6 milioni di italiani si sono dovuti rivolgere alla sanità privata a pagamento per almeno una prest… - capand69 : RT @RaiNews: Rapporto Censis: lunghi tempi di attesa nella sanità. 19,6 milioni di italiani, nell'ultimo anno, per almeno una prestazione s… -