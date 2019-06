Caterina Caselli | “Ho vissuto il male in privato | in famiglia | sotto la parrucca”

ilfattoquotidiano

"Ho attraversato un lungo periodo difficile. Hoilin, inla parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere. Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è". Parole diche si è raccontata in una lunga intervista in uscita domani 14 giugno su 7, allegato del Corriere della Sera. A Maria Luisa Agnese, laha raccontato della lunga e difficile battaglia contro il cancro ma non solo. Dal successo come cantante a quello come discografica,ha scoperto talenti e ha sempre saputo dare freschezza al mondo della musica italiana.

