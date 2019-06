Caterina Caselli e il cancro | ‘Ho vissuto il male sotto la parrucca’

tvzap.kataweb

(Di giovedì 13 giugno 2019) “Ho attraversato un lungo periodo difficile. Hoilin privato, in famiglia,la parrucca. Poi mi sono abituata ai nuovi capelli che iniziavano a ricrescere”. Con queste parole rilasciate al numero di 7 in edicola venerdì 14 giugno con il Corriere della Seraparla della lotta contro ilche l’ha colpita. Intervistata da Maria Luisa Agnese la produttrice discografica ed ex cantante confessa: “Fino a qualche anno fa pensavo che la mia vita fosse infinita. Questa esperienza mi ha fatto capire che non lo è”. Sul nuovo 7 in edicola venerdì il ritorno di: «Ho sofferto, eccomi qui» https://t.co/X85JoJpInq pic.twitter.com/5TGX1r5OiU — Corriere della Sera (@Corriere) 12 giugno 2019, il ritorno con il remix di Nessuno mi può giudicare Nel corso dell’intervistaripercorre ...

