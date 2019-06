Caso Ivrea | non c' è legittima difesa se non c' è un' aggressione

huffingtonpost

(Di giovedì 13 giugno 2019) Vivo a, che tanti conoscono per la sua fama olivettiana o come splendido angolo di Piemonte circondato dalle dolci colline della Valchiusella, oggi è sulla bocca di tutti (e persino al top delle ricerche google) per “il Tabaccaio di Pavone che ha sparato al ladro”.Non si parla di altro ormai, al bar, dal giornalaio, in piazza e persino al supermercato c’è sempre qualcuno che chiede ad un altro: “tu come la vedi?”“Tu da che parte stai?” come se si potesse scegliere, come se lo Stato non esistesse e tutto fosse ormai rimesso alla volontà popolare, come se non ci fosse un bilanciamento di beni costituzionalmente garantiti da considerare, come se il patrimonio e la vita fossero di pari peso.Ma dove siamo finiti? Qual è oggi la cosa che preoccupa di più? I soldi o la vita?La cosa che oggi preoccupa ...

