Casillas smentisce | “Quando mi ritirerò annuncerò io stesso la notizia”

Porto - Casillas dice addio al calcio? No - il portiere smentisce così! -FOTO- : Iker Casillas non dirà addio al calcio, non almeno nella giornata di oggi. Come riportato dal quotidiano “O Jogo“, il portiere avrebbe maturato la decisione di dire basta con il calcio giocato, prendendo in considerazione l’idea di sposare un nuovo percorso da dirigente nelle file della società Portoghese. addio al ruolo del portiere del Porto […] L'articolo Porto, Casillas dice addio al calcio? No, il portiere smentisce ...