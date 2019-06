Carabinieri in borghese al lavoro su tram | arrestati 2 borseggiatori

romadailynews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Roma – Questa mattina, nel corso di un servizio antiborseggio, a bordo dei mezzi pubblici della Capitale, idel Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno ‘pizzicato’ due, uno di 18 anni e l’altro di appena 15, enbi romani di etnia rom, con diversi precedenti penali specifici, provenienti del campo nomadi di Tor San Lorenzo con l’accusa di furto aggravato in concorso. I due sono stati intercettati, daiin, all’interno delpubblico Atac, numero 8, all’altezza della circonvallazione Ostiense. Controllati a distanza sono stati poi bloccati mentre cercavano di fuggire dal mezzo pubblico, subito dopo aver alleggerito del portafoglio, contenente carte di credito e documenti di identita’, di una turista spagnola, che non si era per nulla accorta del borseggio. Solo dopo essere ...

