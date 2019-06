Canoa slalom | Coppa del Mondo Lee Valley 2019 | tutti i big in gara sul canale di Londra

Canoa slalom - Coppa del Mondo Bratislava 2019 : i convocati dell’Italia. Saranno sette gli azzurri in gara in Slovacchia : Tra due giorni scatterà la prima tappa della Coppa del Mondo di Canoa slalom, eppure è già tempo di pensare alla seconda, che andrà in scena a Bratislava, in Slovacchia, da venerdì 21 a domenica 23 giugno. Per la competizione slovacca sono stati convocati sette azzurri, con molti volti nuovi rispetto alle ultime uscite. Nel kayak maschile riposeranno Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, trio tutto nuovo per gli azzurri, mentre nella canadese ...

Canoa slalom - ICF Ranking Merano 2019 : successi per Maria Clara Giai Pron e Flavio Micozzi : Si è chiusa a Merano in maniera trionfale per i colori azzurri la tappa dell’ICF Ranking di Canoa slalom: nella canadese maschile affermazione di Flavio Micozzi, successo di Maria Clara Giai Pron nel kayak femminile. La rassegna, alla quale hanno preso parte nove Paesi europei oltre all’Australia, ha visto anche le vittorie del francese Yves Prigent nel kayak maschile e dell’australiana Alexandra Broome nella canadese ...

Canoa slalom - Europei 2019 : nessuna medaglia azzurra - ma arrivano comunque segnali positivi : L’Italia ha chiuso senza medaglie gli Europei di Canoa slalom, che si sono svolti nel fine settimana a Pau (Francia). Per il secondo anno consecutivo la spedizione azzurra resta quindi a secco nella rassegna continentale. A livello di risultati non si può quindi essere soddisfatti, ma se guardiamo alle prestazioni dei nostri portacolori, allora possiamo dire che arrivano comunque dei segnali positivi in vista dei prossimi appuntamenti ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Vit Prindis si impone nel K1. Settimo posto per Zeno Ivaldi - undicesimo per Giovanni De Gennaro : Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro non riescono a salire sul podio nel kayak agli Europei di Canoa slalom a Pau (Francia). I due azzurri, che si erano qualificati per la finale di questa rassegna continentale rispettivamente con il quarto e ottavo tempo in semifinale, non hanno trovato l’acuto nell’atto conclusivo, dovendosi accontentare di un piazzamento. Ivaldi chiude in settima posizione con un ritardo di 2.47 dalla vetta. L’azzurro ha ...

Canoa slalom - Europei 2019 : nella canadese femminile oro per la britannica Mallory Franklin : La britannica Mallory Franklin conquista il titolo nella canadese femminile agli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). La 24enne del Berkshire, dopo aver ottenuto già tre ori nelle gare a squadre della rassegna continentale, si laurea per la prima volta campionessa europea nel C1. Franklin ha dominato la finale, realizzando una discesa perfetta e chiudendo con il tempo di 109.95. Argento per l’esperta spagnola Nuria ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : Zeno Ivaldi e Giovanni De Gennaro in finale nel kayak! Eliminate le ragazze della canadese : Sorride l’Italia della Canoa slalom agli Europei senior di Pau: nel kayak maschile vanno in finale sia Zeno Ivaldi che Giovanni De Gennaro, rispettivamente terzo ed ottavo nelle semifinali odierne. Non riescono ad emularli le azzurre della canadese femminile: non rientrano tra le dieci finaliste le nostre Chiara Sabattini ed Elena Borghi. Nella semifinale del K1 maschile (30 al via, 15 in finale) andranno a lottare per le medaglie entrambi ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara domenica 2 giugno : Dopo le finali di ieri del C1 maschile e del K1 femminile, oggi va in scena la terza ed ultima giornata di gare agli Europei di Canoa slalom di Pau, in Francia: al mattino semifinali della canadese femminile con Elena Borghi e Chiara Sabatini, e del kayak maschile con Giovanni De Gennaro e Zeno Ivaldi, mentre al pomeriggio ecco le finali, con l’Italia che spera di piazzare Tutti i suoi quattro atleti nell’ultimo atto. A causa della ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : nel K1 femminile Stefanie Horn è ottava. Vince la boema Amalie Hilgertova : A sorpresa è la ceca Amalie Hilgertova la campionessa europea del kayak femminile della Canoa slalom: la boema si impone a Pau, in Francia, nella finale dove non va oltre l’ottavo posto la nostra Stefanie Horn, che chiude gravata da sei penalità ma autrice di un percorso davvero troppo lento, terminando in 127.65. La ceca Amalie Hilgertova Vince con un percorso netto in 104.95, staccando di appena 0.19 la britannica Mallory Franklin, ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Stefanie Horn vola in finale nel K1! Raffaello Ivaldi si ferma in semifinale nel C1 : Stefanie Horn centra la qualificazione alla finale agli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). La 28enne azzurra non delude le aspettative raggiungendo l’atto conclusivo di questa rassegna continentale e questo pomeriggio potrà quindi giocarsi le medaglie. Horn realizza una grande prestazione in semifinale, terminando al secondo posto. L’azzurra subisce una penalità di 2” nella 15ma porta, ma riesce comunque a fare un ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara sabato 1° giugno : Oggi (sabato 1° giugno) si svolgerà la terza giornata di gare degli Europei di Canoa slalom a Pau (Francia). Il programma odierno prevede lo svolgimento delle semifinali e delle finali della canadese maschile e del kayak femminile. In azione vedremo un azzurro in ciascuna gara: Stefanie Horn andrà a caccia della terza medaglia della carriera nel K1, mentre Raffaello Ivaldi proverà a centrare il grande acuto nel C1. Le gare odierne non saranno ...

Canoa slalom - Europei 2019 : il medagliere. In testa la Francia - tre argenti per la Germania : Sono andate in scena le finali a squadre degli Europei di Canoa slalom: a Pau, in Francia sono stati assegnati i primi quattro ori della manifestazione, tutti in specialità non olimpiche, mentre le finali individuali (specialità olimpiche) andranno in scena nelle giornate di sabato e domenica. MEDAGLIERE GENERALE Europei Canoa slalom 2019 Squadre O A B Tot. Francia 1 1 0 2 Rep. Ceca 1 0 1 2 Gran ...

Canoa slalom - Europei Pau 2019 : assegnati i titoli a squadre. Italia a secco - tre argenti per la Germania : Prima sessione di finali agli Europei di Canoa slalom di Pau: in Francia spazio oggi alle competizioni a squadre (specialità non olimpiche). Resta a bocca asciutta l’Italia, che sfiora soltanto il podio nelle competizioni maschili, mentre si mette in evidenza la Germania, che conquista tre bronzi. Nel K1 maschile quinta posizione per Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, i quali, gravati da due penalità, chiudono in 100.61, a ...

Canoa slalom - Europei 2019 : Sabattini - Borghi - De Gennaro e Ivaldi ottengono il pass per la semifinale : Buon inizio per gli azzurri nella seconda giornata di gare degli Europei di Canoa slalom, che si stanno svolgendo a Pau (Francia). Nella sessione mattutina quattro italiani si qualificano per la semifinale, due nel kayak maschile e altrettante nella canadese femminile. Questo pomeriggio si svolgeranno invece le finali a squadre di tutte le categorie. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati della mattinata. Partiamo dal C1 dove Chiara ...

Canoa slalom - Europei 2019 : programma - orari e tv. Tutti gli italiani in gara venerdì 31 maggio : Dopo le eliminatorie di ieri del C1 maschile e del K1 femminile con il passaggio in semifinale dei nostri Raffaello Ivaldi e Stefanie Horn, oggi va in scena la seconda giornata di gare agli Europei di Canoa slalom di Pau, in Francia: al mattino eliminatorie della canadese femminile con Elena Borghi, Chiara Sabatini e Marta Bertoncelli, e del kayak maschile con Giovanni De Gennaro, Zeno Ivaldi e Marcello Beda, mentre al pomeriggio ecco le finali ...