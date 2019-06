Cancellò lo spettacolo fingendosi malata ma andò a cena con Putin | Ornella Muti condannata

ilgiornale

(Di giovedì 13 giugno 2019) Raffaello Binelli Condanna confermata in Cassazione per l’attrice, accusata di tentata truffa e falso perchè, nel dicembre 2010, dopo aver cancellato unocon certificato medico venne fotografata tra i partecipanti a unadi beneficenza in Russia a cui era presente ancheDoccia fredda per. La Cassazione ha respinto il suo ricorso confermando la condanna dell'attrice per tentata truffa e falso. I fatti: nel dicembre 2010unoin programma a Pordenone in quanto(presentando un certificato medico che prescriveva di stare a riposo per laringo-tracheite acuta con febbre, tosse e raucedine). Purtroppo per lei, però, lafu fotografata durante unadi beneficenza in Russia, a cui erano presenti anche il presidente russo Vladimire l'attore americano Kevin Costner. La vicenda era finita in ...

