Calendario Final Six Nations League volley femminile 2019 | date | programma | orari | tv

(Di giovedì 13 giugno 2019) L’Italia si è qualificata allaSix delladi, le azzurre hanno staccato il pass per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine della fase preliminare. La nostra Nazionale occupa il primo posto in classifica generale con 10 vittorie all’attivo ottenute in 12 partite disputate e dunque è certa di poter lottare per il trofeo, l’appuntamento è a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le ragazze del CT Davide Mazzanti verranno inserite in un girone da 3 squadre, le prime due classificate accederanno alle semii dove incroceranno le formazioni promosse dall’altro raggruppamento. Al momento non è ancora stata svelata la modalità con cui verranno composti i due gruppi. L’Italia è l’unica squadra certa della qualificazione insieme alla Turchia e alla ...

