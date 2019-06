Calciomercato Juventus | se dovesse saltare Sarri l' alternativa potrebbe essere Mourinho

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sale l'attesa per tutta la tifoseria della, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza dellasta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, l'accordo tra l'ex tecnico del Napoli e il club bianconero sarebbe già stato trovato, ma manca ancora il via libera del Chelsea. Il numero uno del club britannico, Roman Abramovich, non ha ancora dato il suo ok. Questo ritardo sta alimentando numerose voci di mercato per chi sarà il prossimo tecnico della. In ogni caso, l'ok di Abramovic è legato ad un altro "sì", quello di chi sarebbe il successore di ...

romeoagresti : #Juventus, #Icardi sempre nel mirino: nuovi contatti ?????? ?? - romeoagresti : #Juventus-#Empoli: incontro fissato per chiudere l’operazione #Traorè. // Juventus have scheduled a meeting with Em… - tuttosport : Star Sport e Mirror Sport: '#Juventus, #Guardiola vorrebbe lasciare il #City' ?? -