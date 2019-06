Calcio | Ufficio Gip Palermo | ' nessuna perquisizione negli uffici'

liberoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019), 13 giu. (AdnKronos) - "In relazione alle notizie apparse oggi nella tarda mattinata su alcuni quotidiani on line, intendo smentire che sia stata materialmente effettuata, presso l’Gip del Tribunale di, alcuna". Lo dice in una nota Antonella Consiglio, President

AntFra7 : @ABBI45023611 @EnricoNapoli17 @SpudFNVPN Sturaro, altre operazioni dei bianconeri, le molte plusvalenze nerazzurre,… - QdSit : Una talpa negli uffici giudiziari avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una ric… - repubblica : Palermo calcio, caccia alla talpa che informò Zamparini. Perquisito l'ufficio di Vincenti, il capo dei gip -