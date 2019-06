Calcio | Europei Under21 2019 | tutto esaurito per l’esordio dell’Italia! Già venduti

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Domenica 16 giugno lo stadio “Dall’Ara” di Bologna saràper Italia-Spagna, gara d’esordio degli azzurrini aglidi. Ci saranno quindi 28.310 tifosi per la partita che darà al via al camino della Nazionale, che ha grandi ambizioni in questa rassegna continentale. Gli iberici saranno subito un avversario ostico, ma la squadra di Gigi Di Biagio potrà contare su giocatori di grande qualità per aprire con una vittoria. Le altre avversarie dell’Italia nel Gruppo A saranno la Polonia, il 19 giugno sempre a Bologna, e poi il Belgio, il 22 giugno a Reggio Emilia. Come comunicato dalla FIGC sono già staticomplessivamente oltre 150.000 biglietti, di cui 10.000 all’estero. Una manifestazione che si appresta quindi ad avere una grande cornice di pubblico sugli spalti e anche per la finale del 30 giugno a Udine si attende il sold ...

