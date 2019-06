Caccia alla talpa che informò Zamparini Perquisizioni nella sede della Fondazione Falcone

Pep Guardiola alla Juventus - la frase raggelante : "Se il Manchester City non mi Caccia..." : Mai un allenatore è stato così cercato, mai un allenatore è stato così bramato. Pep Gaurdiola è l' oggetto del desiderio dei tifosi juventini, ma una volta per tutte i sostenitori bianconeri dovranno farsene una ragione: il tecnico spagnolo non ha nessuna intenzione di muoversi dal Manchester City.

Palermo - Caccia alla talpa che avvisò l’ex presidente Zamparini : Perquisizione da parte della Guardia di finanza negli uffici della Fondazione Falcone a Palermo, sequestrati gli elenchi delle classi che il 23 maggio 2017 hanno partecipato alla commemorazione del giudice Falcone all’aula Bunker dell’Ucciardone. L’inchiesta riguarda la talpa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini a cui sarebbe stato rivelato una richiesta di arresto a suo carico. Come riporta ...

Zamparini - Caccia alla talpa che informò l’ex presidente del Palermo calcio : perquisita la casa di un giudice : Si sono palesati in casa del capo dell’ufficio gip di Palermo per perquisirla. Blitz della Guardia di Finanza nell’abitazione del giudice Cesare Vincenti. Gli accertamenti sono stati disposti dalla procura di Caltanissetta che indaga sull’eventuale esistenza di una talpa negli uffici giudiziari. Una fonte che avrebbe avvisato l’ex presidente del Palermo calcio Maurizio Zamparini di una richiesta di arresto pendente a suo carico. Sempre ...

Mamma Cacciata da un parco perché allatta suo figlio al seno : Misty Daugereaux, una donna statunitense, ha deciso di raccontare un episodio di discriminazione di cui è stata vittima: dopo aver portato il nipotino al Centro acquatico per famiglie Nessler Park a Texas City ha deciso di allattare al seno il suo bambino di appena dieci mesi che aveva fame. Un gesto assolutamente normale e naturale che tuttavia non è piaciuto ai sorveglianti del parco, che nel giro di pochi minuti si sono avvicinati e l'hanno ...

Mamma Cacciata dal parco perché allatta il suo bambino : «Mi sono sentita umiliata» : cacciata dal parco perché stava allattando al seno. Misty Daugereaux aveva portato suo nipote e due figli al Centro acquatico per famiglie Nessler Park a Texas City, e aveva deciso di...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia : azzurri a Caccia del poker di vittorie per avvicinarsi alla meta : L’Italia va a caccia del poker nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale è reduce da tre vittorie consecutive e punta al quarto sigillo per compiere un altro passo importante verso la rassegna continentale. Gli azzurri hanno mostrato i muscoli sabato sera quando hanno espugnato Atene con un roboante 3-0, l’affermazione contro la Grecia in trasferta ha alzato notevolmente il morale all’interno dello ...

Qualificazioni Europei calcio 2020 - Italia-Bosnia : azzurri a Caccia del poker di vittorie per avvicinarsi alla meta : L’Italia va a caccia del poker nelle Qualificazioni agli Europei 2020 di calcio, la nostra Nazionale è reduce da tre vittorie consecutive e punta al quarto sigillo per compiere un altro passo importante verso la rassegna continentale. Gli azzurri hanno mostrato i muscoli sabato sera quando hanno espugnato Atene con un roboante 3-0, l’affermazione contro la Grecia in trasferta ha alzato notevolmente il morale all’interno dello ...

Napoli : record di furti in casa a Chiaia - Caccia alla banda delle false colf georgiane : Dopo la gang delle donne rom arriva la banda delle georgiane. Sono sempre le stesse, dovrebbero essere quattro o cinque - gli agenti del commissariato San Ferdinando in queste ore stanno visionando...

Giornata oceani : è Caccia alla plastica col robot granchio : Esploratore e ‘netturbino’ dei fondali marini, il robot granchio ‘Silver 2′ si prepara alla sua prima vera immersione, nell’area marina protetta delle Secche delle Meloria vicino Livorno, in occasione della Giornata mondiale degli oceani dell’8 giugno. Realizzato dall’Istituto di Biorobotica della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, grazie al sostegno di National Geographic Society e Arbi Dario ...

LIVE Italia-Canada pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : Setterosa a Caccia della semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara – La presentazione della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Canada, incontro valido per i quarti di finale della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il ...

PiazzaPulita - la lezione di Massimo Cacciari su sovranismo e immigrazione : schiaffo alla sinistra dei salotti : Che a Massimo Cacciari sovranismo, sovranisti e dintorni non piacciano granché non è certo un mistero. Ma all'ex sindaco-filosofo bisogna dare atto del fatto che analizza la questione con senno, senza pregiudizio, senza derubricare il fenomeno a una "follia del popolino". La dimostrazione lampante a

Allarme nei cieli - aereo non risponde : decolla Caccia dell’Aeronautica e lo scorta al confine : Il cosiddetto scramble, l'ordine di decollo immediato, è scattato nel pomeriggio di mercoledì alla base aerea di Istrana, nel Trevigiano. Un aereo civile decollato da Roma e diretto in Germania aveva perso ogni contatto radio con gli operatori addetti al controllo del traffico aereo. Il caccia lo ha avvicinato e identificato scortandolo fino al confine.

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : il Setterosa a Caccia del pass per Tokyo 2020 : Primo appuntamento fondamentale della stagione per la Pallanuoto femminile a livello internazionale. Va in scena, infatti, dal 4 al 9 giugno in quel di Budapest la Super Final di World League 2019. In palio per la vincitrice oltre al trofeo c’è anche un obiettivo molto più importante: il primo pass assegnato per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020. Otto le squadre al via della manifestazione, divise in due gironi che saranno utili ...

Roland Garros – Serena Williams pretende di Cacciare Thiem dalla sala stampa : il commento di Federer è una lezione di stile! : Episodio controverso accaduto al Roland Garros: Serena Williams, infuriata per la sconfitta, ha preteso di fare subito la conferenza stampa cacciando il povero Thiem dalla sala. Il commento di Federer è una lezione di stile Una sconfitta è sempre una sconfitta, lo sa bene anche Serena Williams che all’età di 37 anni, dopo 23 Slam, si arrabbia ancora se perde un incontro. La sconfitta contro la giovane Sofia Kenin al Roland Garros è ...