Bryan Singer | 150 000 dollari per chiudere il caso di stupro

(Di giovedì 13 giugno 2019) Regista di Bohemian Rhapsody, anche se ripudiato dalla Fox che l'ha licenziato a pochi giorni dalla fine delle riprese,avrebbe trovato un accorso per mettere un punto all'accusa diarrivata da Cesar Sanchez-Guzman.Costui ha denunciato, regista degli X-Men e de I Soliti Sospetti, accusandolo di essere stato abusato sessualmente nel 2003, quando aveva appena 17 anni, durante un party avvenuto a bordo di uno yacht., a suo dire, lo costrinse a praticargli del sesso orale. Ebbene il regista ha accettato di pagare 132.000 euro, ovvero circa 150.000, per archiviare il, già dismesso nel 2014 causa fallimento di Sanchez-Guzman, che all'epoca dichiarò bancarotta. Ma nel 2018 i suoi creditori sono riusciti a far ripartire il tutto, perché qualsiasi ricavo sarebbe diventato loro disponibile. E così ora sarà., 150.000 ...

