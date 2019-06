Bruxelles | niente alloggio per l’assistente dell’eurodeputato leghista Affittacamere

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Ci saranno sempre un Nord e un Sud nel mondo. Gli extracomunitari faticano a trovare casa in Italia, per ragioni etniche? Ai leghisti può accadere la stessa cosa, in Belgio, ma per motivazioni politiche. E’ accaduto adove Jessica Polo, 26 anni, consigliera comunalea Minerbe, si è messa alla ricerca di un appartamento in affitto. Laureata in scienze giuridiche, ha infatti accettato di fare da assistente a Paolo Borchia, 39 anni, veronese, che è stato appena eletto eurodeputato ottenendo un lusinghiero quarto posto nella lista della Lega con 37377 preferenze nella circoscrizione Nordest. E’ lei stessa a raccontare l’accaduto in un paio di articoli pubblicati da Gazzettino e L’Arena, riportati in bella evidenza sul sito di Borchia. “Mi dispiace, ma la casa è una casa di sinistra dove le opinioni politiche contano molto”. E’ questo il ...

