Brindisi | suocera accusata di maltrattamenti in famiglia | ha costretto la nuora a

Brindisi - donna maltrattata per 18 anni dal marito e dalla suocera : mangiava anche avanzi : Quella che arriva dalla provincia di Brindisi, precisamente da Ceglie Messapica, è una storia davvero agghiacciante. Secondo quanto riportato dalla stampa locale, pare che una donna di 37 anni (le cui generalità non sono state comunicate per ovvi motivi di tutela della privacy) sia stata sottoposta per 18 lunghi anni a vessazioni continue da parte del marito e della suocera 58enne. La donna era sprofondata in un vero e proprio incubo: spesso ...