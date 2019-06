Brescia | parolacce | spintoni e punizioni ai bambini dell’asilo nido | fermate tre maestre

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tredi un asilodi Rodengo Saiano, in provincia di, sono state arrestate per maltrattamenti sui. La Procura diaveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma. L’operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell’umore del figlio e alla luce del racconto di una ex dipendente dello stesso asilo che denunciò il comportamento scorretto delle colleghe. Lesono accusate di maltrattamenti aggravati L'articoloaidell’asilotreper maltrattamenti proviene da Il Fatto Quotidiano.

