BRESCIA | MAESTRE FERMATE PER MALTRATTAMENTI Fontana Legge telecamere

BRESCIA : maltrattamenti a bimbi dell'asilo - arrestate tre maestre : Brescia - Tre maestre di un asilo nido a Rodengo Saiano sono finite in manette per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto gli arresti domiciliari, ma i gip ha disposto l’obbligo di firma. Ad avviare le indagini, la denuncia di uno dei genitori, che aveva notato un cambiamento di umore nel figlio, oltre che la testimonianza di un ex dipendente della scuola, che aveva già denunciato il comportamento non proprio corretto ...

BRESCIA - 3 maestre fermate per maltrattamenti in asilo/ Insulti e punizioni eccessive : Brescia, tre maestre sono state fermate per maltrattamenti in un asilo: Insulti e punizioni eccessive verso i piccoli alunni. I dettagli

BRESCIA - parolacce - spintoni e punizioni ai bambini dell’asilo nido : fermate tre maestre per maltrattamenti : Tre maestre di un asilo nido di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia, sono state arrestate per maltrattamenti sui bambini. La Procura di Brescia aveva chiesto i domiciliari, ma il gip ha disposto l’obbligo di firma. L’operato delle tre è stato ripreso dalle telecamere installate dagli inquirenti dopo le prime denunce di un genitore che aveva notato un cambiamento dell’umore del figlio e alla luce del racconto di una ex ...