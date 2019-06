Boxe – In Canada Vissia Trovato sfida la campionessa mondiale Mrdjenovic

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il 22 giugno, insfiderà ladei pesi piuma WBC/WBA Jelenah Sabato 22 giugno, allo Show Conference Centre di Edmonton, in(12-2 con 5 vittorie per KO) sfiderà ladei pesi piuma WBC/WBA Jelenah (38-10 e 2 pari con 19 KO) sulla distanza delle 10 riprese. E’ una grande occasione per– che è gestita dalla Opi Since 82 di Salvatore Cherchi – e che è reduce dalla bella prestazione contro la messicana Erika Cruz Hernandez lo scorso 8 marzo al Superstudio Più di Milano.ha già vinto il titolo, versione IBO, ma nella categoria dei pesi supergallo, il 5 novembre 2016, superando ai punti Galina Koleva Ivanova ad Ascona, in Svizzera.è anche diventatad’Europa dei pesi piuma eintercontinentale dei pesi piuma WBA. ...