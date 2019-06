BITTER SWEET | anticipazioni puntata di venerdì 14 giugno 2019

tvsoap

(Di giovedì 13 giugno 2019)– ingredienti d’amore di14: È arrivato il giorno in cui sarà deciso il vincitore della gara d’appalto. La tensione è molto alta fra la holding della famiglia di Ferit e quella di Hakan. Alla fine la holding di Ferit si aggiudica l’allato e così Hakan si ritira, andandosene arrabbiato per l’ennesima sconfitta. Nazli, Fatos e Asuman sono in procinto di recarsi alla serata di musica dal vivo di Alya. Deniz li accoglie e poco dopo arrivano Engin e Ferit, creando dell’imbarazzo in Nazli e Fatos. Quest’ultima infatti, temendo di incontrare Engin, lascia in fretta e furia il locale. Dopo che Alya si è esibita, anche Ferit lascia il locale ma gli arriva una telefonata sconvolgente. Poco dopo, lo stesso Ferit telefona a Deniz e gli chiede di raggiungerlo urgentemente in ospedale: nel corso di un ...

