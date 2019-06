Bitter Sweet Anticipazioni 13 giugno 2019 | Romantica serata per la bella Nazli

Bitter Sweet anticipazioni : HAKAN e DEMET ottengono la custodia temporanea di BULUT : Nubi all’orizzonte per Ferit Aslan (Can Yaman), il protagonista di Bitter Sweet – Ingredienti d’amore, la nuova telenovela pomeridiana di Canale 5. La storyline legata all’affidamento del piccolo BULUT (Alihan Turkdemir), rimasto orfano dopo la morte dei genitori Zeynep e Demir avvenuta in un incidente stradale, si farà sempre più complicata e l’uomo dovrà forzatamente staccarsi dal nipotino. Bitter Sweet, news: ...

Bitter Sweet spoiler al 21 giugno : Asuman aiuta i coniugi Onder con la custodia di Bulut : Nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla nuova soap opera di origini turche “Bitter Sweet - Ingredienti d’amore”, che ha debuttato sulla rete ammiraglia Mediaset da neanche una settimana. Nei prossimi episodi, purtroppo i telespettatori italiani avranno modo di conoscere la vera natura di due personaggi senza scrupoli. Si tratta di Demet Kaya (Alara Bozbey) e del marito Hakan Onder (Necip Memili), che per riuscire a mettere le mani sulla ...

Bitter Sweet Ingredienti D'AMORE dove vedere streaming. Da lunedì 10 giugno 2019 arriva su Canale 5 la nuova soap opera turca campione d'ascolti.

Bitter Sweet - trame del 13 e 14 giugno : il nipote del giovane uomo d'affari rimane orfano : Appuntamento con le anticipazioni di ‘Bitter Sweet, ingredienti d’amore’ e riguardanti ciò che accadrà nella soap turca giovedi 13 giugno e venerdì 14 giugno 2019. Su Canale 5 a partire dalle 14:45, nuovi ed avvincenti episodi terranno compagnia ai telespettatori, pronti a seguire le vicende legate alla giovane aspirante cuoca Nazli e al ricco e affascinante uomo d’affari Ferit. I due sin da subito, si sono scontrati, tanto che la ragazza, suo ...

Bitter Sweet - trama quinta puntata : Nazli torna a lavorare per Ferit per il bene di Bulut : Sta già appassionando i telespettatori italiani il nuovo sceneggiato Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che ha debuttato su Canale 5 soltanto da tre giorni. Questa serie televisiva, per la felicità dei fan che hanno seguito “Cherry Season”, ha come protagonista l'attrice turca Ozge Gurel, già conosciuta nel nostro paese per aver vestito i panni della stilista Oyku Acar. Nella nuova soap dell’estate 2019, invece, i protagonisti sono Nazli Piran e ...

Bitter Sweet - trame dal 17 al 21 giugno : Asuman commette un furto - la sorella lo scopre : Le vicende di Bitter Sweet continueranno ad emozionare i fan di Canale 5. Nelle nuove puntate, in programma da lunedì 17 a venerdì 21 giugno, Ferit inizierà una dura lotta contro Hakan e Demet per ottenere la custodia di Bulut. Asuman, invece, commetterà un furto, che sarà scoperto da sua sorella Nazli. Bitter Sweet: Deniz attratto da Nazli Le anticipazioni di Bitter Sweet, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossima settimana svelano che la ...

Can Yaman è Ferit di Bitter Sweet - il messaggio inaspettato : “Sono orgoglioso” : Ferit di Bitter Sweet, l’attore è Can Yaman: ecco il nuovo idolo dei telespettatori Tutti lo cercano e in tanti lo vogliono ormai: lui è Can Yaman, l’attore di Ferit di Bitter Sweet, il manager dal cuore freddo e dal carattere difficile che conquisterà la cuoca aspirante ristoratrice Nazli, interpretata – come sapete – da […] L'articolo Can Yaman è Ferit di Bitter Sweet, il messaggio inaspettato: “Sono ...

Bitter Sweet anticipazioni : occhio a DEMET e HAKAN - i due cattivi! : A Bitter Sweet – Ingredienti d’amore non ci sarà spazio soltanto per i buoni sentimenti; a breve, i telespettatori dovranno infatti familiarizzare con i volti di DEMET Kaya (Alara Bozbey) e del marito HAKAN Onder (Necip Memili), due personaggi senza scrupoli che faranno di tutto per entrare in possesso del 48% della Pusula Holding, la società leader nel settore delle costruzioni di proprietà di Ferit Aslan (Can Yaman), il ...

Bitter Sweet – Ingredienti d’amore : su Canale 5 c’è una nuova “stagione delle ciliegie” : Ozge Gurel C’è un grosso déjà vu nel pomeriggio estivo di Canale 5. Lunedì scorso è partita la telenovela Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore e al pubblico sarà sembrato di tornare indietro di qualche anno, precisamente a quando nel giugno del 2016 debuttò nella stessa collocazione Cherry Season – La Stagione del Cuore, di cui la nuova sembra praticamente la fotocopia. Bitter Sweet- Ingredienti d’amore: una ...

Anticipazioni turche Bitter Sweet - Bulut affidato a Demet : la zia ha un piano diabolico : Bitter Sweet, Anticipazioni dalla Turchia: la custodia di Bulut passa a Demet Saranno tante le emozioni dei telespettatori quando Bitter Sweet entrerà nel vivo degli avvenimenti: a differenza di Cherry Season infatti l’intreccio della soap opera turca prevede colpi di scena molto più frequenti e a tratti drammatici. I principali riguardano la vita di Bulut, […] L'articolo Anticipazioni turche Bitter Sweet, Bulut affidato a Demet: la ...