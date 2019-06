Beach volley | Campionato Europeo Under 18 Baden Tris di successi per gli azzurri che

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Inizia benissimo l’avventura delle coppie italiane nel18 diin Austria. Tre partite e altrettante vittorie nella prima giornata dio gare per le due coppie italiane che hanno già messo praticamente al sicuro la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta e domani proveranno a completare l’opera conquistando l’accesso diretto agli ottavi di finale vincendo il girone. In campo femminile Ferrarini/Ducoli hanno avuto vita facile in entrambi gli incontri affrontati, nei quali partivano nettamente favorite sulla carta. All’esordio le azzurre hanno fatto un sol boccone delle israeliane Ben Shlomo/Rozenstein, travolgendole con un secco 2-0 (21-5, 21-9) che non lascia spazio a discussioni. Più meno la stessa storia anche nella seconda sfida del pomeriggio per le italiane che hanno superato 2-0 (21-7, 21-11) in 25 minuti il binomio di ...

