Beach volley | Campionato Europeo Under 18 Baden Doppia coppia azzurra a caccia del podio

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth tornano in campo a caccia del secondo turno : Riparte da Varsavia il cammino delle due coppie di punta del Beach volley italiano a meno di due settimane dal Mondiale di Amburgo. Oggi si sono disputate le qualificazioni del torneo 4 stelle polacco, ultimo appuntamento prima della kermesse iridata, senza coppie azzurre al via, mentre domani entra in scena l’Italia con Lupo/Nicolai e Menegatti/Orsi Toth. In campo maschile nella semifinale del girone F Lupo/Nicolai affrontano alle 14.10 ...

Beach volley - al via il campionato assoluto : prima tappa in programma nella cornice del Castello Sforzesco : nella splendida cornice milanese del Castello Sforzesco, la prima prestigiosa tappa degli assoluti italiani 2×2 vede all’esordio la coppia Michieletto-Ferraris Il campionato Italiano di Beach Volley è alla sua prima tappa, che si svolgerà nel bel mezzo della CRAI Milano Volley Week, che dal 14 al 23 giugno, renderà il capoluogo lombardo per dieci giorni il centro di gravità della pallavolo italiana. In via Beltrami è possibile ...

Beach volley - Campionato Italiano 2019 Milano. Ecco le liste d’ingresso della prima tappa. Nuova formula - tutto su Rai Sport Web : È subito grande successo di partecipazione per la prima tappa del Campionato Italiano di Beach volley che andrà in scena da venerdì a domenica nello splendido scenario del Castello Sforzesco di Milano, primo appuntamento della Milano CRAI volley Week che proseguirà nel week end successivo con la quarta tappa della Nations League maschile. Oltre 350 iscritti, numero da record, per il primo appuntamento del circuito tricolore, un aumento del 66% ...

Beach volley. Presentato Ufficialmente a Cesenatico il BPER Beach volley Tour 2019 : Uscire dai confini nazionali, stringere nuovi rapporti con la Federazione italiana e mondiale, proseguire con tante novità ma con la consueta serietà, accoglienza e capacità organizzativa nel solco già tracciato: sono tanti gli obiettivi per l’edizione 2019 del BPER Beach Volley Tour Presentato Ufficialmente ieri nello splendido scenario della terrazza del Bagno Milano a due passi dal grattacielo di Cesenatico. Un circuito che ha già preso il ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “piccolo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

Beach volley - World Tour 2019 Varsavia. Il ritorno dei big azzurri nel “piccolo mondiale” in Polonia : E’ un “piccolo mondiale” a tutti gli effetti a meno di due settimane dal Mondiale vero in programma ad Amburgo, il torneo 4 stelle che si disputa da oggi a domenica a Varsavia in Polonia. Per l’ItalBeach è un momento importante perchè contemporaneamente fanno rientro nel circuito mondiale entrambe le squadre di punta dei due settori dopo un periodo più o meno lungo di stop a causa di problemi fisici. In campo maschile ...

Beach volley - World Tour 2019 Baden. Austriaci profeti in patria : doppio trionfo sulla sabbia di casa : Solo Austria sul gradino più alto del podio, come da pronostico della vigilia, nel torneo 1 stella di Baden che si è chiuso oggi. Il contingente di casa, che si è presentato al gran completo al primo dei due appuntamenti Austriaci del World Tour (il secondo sarà il Major Series di Vienna). In campo maschile la vittoria è andata ai vice campioni del mondo Doppler/Horst che vincono il loro secondo torneo in carriera (il primo sempre a Baden) ...

Beach volley - World Tour 2019 - Nanjing. Zuccarelli/Traballi ai piedi del podio : Si ferma ai piedi del podio l’avventura di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi nel torneo 2 stelle di Nanjing in Cina. La coppia azzurra è stata sconfitta 2-0 dalle giapponesi Chiya/Sakaguchi, al terzo podio stagionale. Le nipponiche hanno vinto 21-18 un primo set condotto fin dalle prime battute, mentre il secondo set si è giocato punto a punto ed ha visto il successo della coppia giapponese con il punteggio di 22-20. Secondo successo consecutivo ...

Beach volley - World Tour 2019 - Nanjing. Zuccarelli/Traballi : stop verde-oro. Sarà finale per il terzo posto : Sarà finale per il terzo posto per Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che non riescono nell’impresa di centrare la loro seconda finale in cattiera nel torneo 2 stelle di Nanjing. La coppia azzurra ha lottato per un set alla pari con le brasiliane Carol Horta/Angela, finaliste una settimana fa a Nantong ma si sono arrese con il punteggio di 2-0. Le azzurre hanno giocato punto a punto il pruimo parziale cedendo solo ai vantaggi (24-22), poi ...

Beach volley - World Tour Baden 2019 : doppia sconfitta per Windisch/Cottafava - che chiudono tredicesimi : Si ferma subito, al primo turno, la corsa degli azzurri Windisch e Cottafava nel torneo 1 stella di Baden in Austria. La coppia italiana, dopo aver conquistato una tutt’altro che scontata qualificazione al tabellone principale del torneo austriaco ha subito una doppia sconfitta nella fase a gironi ed ha chiuso al tredicesimo posto. Windisch/Cottafava sono usciti nettamente sconfitti dalla sfida di semifinale contro i solidi austriaci ...

Beach volley – World Tour : le azzurre Zuccarelli e Traballi in semifinale a Nanchino : Beach Volley World Tour: Zuccarelli e Traballi in semifinale a Nanchino Ottimo percorso nella tappa del World Tour 2 stelle di Nanchino da parte della coppia italiana composta da Agata Zuccarelli e Gaia Traballi. Le due azzurre, infatti, hanno superato le ceche Kvapilova-Kubickova 2-1 (18-21, 21-15, 15-12) nel primo turno ad eliminazione diretta, bissando poi il successo contro le greche Tsopoulou-Manavi 2-0 (21-18, 21-12) conquistando ...

Beach volley - World Tour 2019 Nanjing. Zuccarelli/Traballi in semifinale! Doppio trionfo delle azzurre : La Cina torna amica di Agata Zuccarelli e Gaia Traballi che, dopo il rodaggio di Jinjiang e Nantong, piazzano nel torneo 2 stelle di Nanjing la cavalcata vincente al terzo tentativo e raggiungono la loro seconda semifinale della carriera nel World Tour a un anno esatto dal secondo posto di Nantong nel 2018. La coppia italiana ribalta il pronostico contro le ceche Kvapilova/Koulikova negli ottavi di finale e supera di slancio anche le greche ...

Beach volley - World Tour 2019 Baden. Che impresa di Windisch/Cottafava : sono in main draw! : Una grande impresa è una eliminazione immediata. La giornata dedicata alle qualificazioni del torneo 1 stella di Baden in Austria regala emozioni contrastanti agli appassionati italiani. In campo maschile arriva l’impresa di Windisch/Cottafava che rappresentano il futuro (ma a questo punto anche il presente) del Beach volley azzurro. La giovane coppia prodotto del Club Italia raggiunge il tabellone principale del torneo partendo dall’ultimo ...

Beach volley - World Tour 2019 - Nanjing. Azzurre avanti : nella notte sfide complicate negli ottavi : Sono attese da due sfide sulla carta molto difficili le due coppie Azzurre impegnate nel torneo 2 stelle femminile di Tangshan Nanjing che oggi hanno conquistato l’accesso agli ottavi di finale vincente le due sfide che valevano il terzo posto nel girone. Zuccarelli/Traballi hanno ripetuto pari pari il cammino della scorsa settimana e, dopo la sconfitta con le cubane Maylen/Leyla, si sono imposte con un secco 2-0 (21-15, 21-13) contro le ...