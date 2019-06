oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Sembrava quasi fatto l’accordo trae la Sidigas Avellino, invece s’è inserita in gran velocità la, che si è assicurata le prestazioni del classe ’91 romano e figlio d’arte (padre ex giocatore in Serie C, madre in Serie A1 femminile). A Cremona nelle ultime due stagioni,ha firmato un contratto biennale con la formazione allenata da Sasha Djordjevic, che aggiunge dunque un tassello importante dopo l’inserimento di Stefan Nikolic da Udine (A2) e il rinnovo di Filippo Baldi Rossi. Tra i molti prodotti dell’inesauribile vivaio della Stella Azzurra,è risultato uno dei migliori giocatori italiani della scorsa stagione, tanto da meritarsi la convocazione di Meo Sacchetti in azzurro. Non deve ingannare il fatto che abbia realizzato, di media, 10 punti e 4.6 rimbalzi a gara in regular season e 7.2 e 3.6 nei playoff, ...

OA_Sport : Basket: Giampaolo Ricci alla Virtus Bologna, blitz delle V nere che lo strappano ad Avellino - sportavellino : Basket - E' ufficiale: Giampaolo Ricci rifiuta Avellino e va alla Virtus Bologna per due anni… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: UFFICIALE - Giampaolo #Ricci è un nuovo giocatore della #VirtusBologna -