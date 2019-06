Basket – Domani la Nazionale femminile torna in campo | alle 20 00 la sfida contro la

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019)a Broni Italia-Bielorussiaore 20.00. Prima di pranzo, il saluto di Ghemon alla squadra. FIP e Uliveto insieme per l’ambiente: le Azzurre incon borracce biodegradabili Dopo il secondo posto ottenuto al torneo di Saragozza, laina Broni per il primo dei due test con la Bielorussia. Palla a dueore 20.00 (ingresso a offerta libera con incasso devoluto in beneficienza), il giorno dopo si replica al PalaCiti di Parma (ore 17.00). Dopo l’namento dimattina, lo staff tecnico deciderà le 12 Azzurre che scenderanno in. Non sarà della partita Cecilia Zandalasini, bronese di nascita, che sta ultimando il recupero dalla distorsione alla caviglia riportata il 30 maggio. Al termine dell’namento laincontrerà Ghemon, che verrà a Broni per salutare le Azzurre e per fare ...

