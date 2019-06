Barbagallo al conservatorio di Palermo | che competenze ha per questa nomina?

optimaitalia

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tra la fine degli anni sessanta e i primi del settanta, una casa editrice inventò un gioco: una raccolta di figurine fuori dai canoni. Ogni figurina riportava il disegno fumettistico di una faccia, oppure quello di un corpo, la galleria di teste e corpi da abbinare era vasta. Il gusto non era tanto quello di trovare il giusto abbinamento ma quello di storpiare le figure per ottenere un risultato buffo e grottesco, tipo attaccare il faccione di un cow boy sul corpo di una ballerina, quello di un marine sul corpo di un bebè… Lo spirito di quel gioco sembra tornato di moda ma stavolta riguarda il mondo degli adulti e si applica a cose serie come le cariche politiche, le carriere, le nomine nelle pubbliche amministrazioni. Il 4 giugno scorso è statoto presidente deldiil medico geriatra Mario. Laha innescato dubbi e polemiche, a ...

guerrinitorrita : @enzooci @CarloCalenda a #palermo un #geriatra a dirigere il #conservatorio ! finalmente col… - Domenico_dott : Il medico[geriatra, prof Barbagallo] con la nonna nel curriculum nominato presidente del Conservatorio di Palermo. - filotesa : RT @robertodadda: Ragazzi Di Maio fa il ministro e vi stupite per questo? -