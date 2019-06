Bakayoko lascia il Milan e torna al Chelsea | il francese fa luce sul suo futuro | “vorrei

sportfair

(Di giovedì 13 giugno 2019) Tiemouèilperre al: il centrocampistaè ancora in certo sul suo, ma strizza l’occhio al PSG Dopo un anno giocato ad alti livelli, ma con qualche grana vissuta fuori dal campo, Tiemouèhato il. Troppo alto il riscatto da pagare al, con i rossoneri che preferirebbero spostare quei soldi su altri profili più graditi alla dirigenza. Il centrocampista ridunque a Londra, ma forse non ci resterà a lungo. Ai microfoni dell’Equipe,ha ammesso di voler giocare al PSG nel prossimo: “lascio ile torno al, non ho scelta. Ho tre anni di contratto con i Blues, per ora è il miglior progetto ma valuteremo anche altre proposte. Di quel che succederà non ho ancora certezza. Non posso mentire, mi piacerebbe giocare un giorno a Parigi. Leonardo nella dirigenza del ...

