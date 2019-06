Australia-Brasile calcio femminile | Mondiali 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Idisono ormai entrati nel vivo, e quest’oggi vivrà due sfide molto importanti, dove spicca sicuramente il big match del gruppo C tra. Le Matildas, dopo il ko contro l’Italia al photofinish con il gol allo scadere di Barbara Bonansea, cercano il riscatto contro le Carioca, capaci invece di conquistare il successo all’esordio contro la Giamaica per 3-0, a seguito della tripletta di Cristiane. La sfida si svolgerà quest’oggi, alle ore 18, in quel di Montpellier, e sarà trasmessa da Sky Sport, che detiene i diritti della manifestazione, ma anche da Rai Sport, canali 57 e 58 del digitale terrestre, mentre lo streaming sarà disponibile su Sky Go e Rai Play. GIOVEDÌ 13 GIUGNO: 18.00(gruppo C, a Montpellier) Sky Sport, Rai Sport, Sky Go, Rai Play gianni.lombardi@oasport.it Clicca qui per ...

zazoomblog : Mondiale femminile i pronostici di William Hill su Italia-Giamaica e Australia-Brasile - #Mondiale #femminile… - fenicejuventina : @cierresettejuve Insomma dipende anche da quante se ne daranno in brasile-australia... e se riusciamo a resistere a… - proxyebbasta : @azazel81 Quella dell’Australia mi fa sempre morire. Ma anche quando vanno in Brasile e quella di Homer arbitro di… -