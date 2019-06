Attacco con siluri a petroliere nel golfo di Oman

Petroliere in fiamme nel Golfo dell’Oman L’ipotesi di un Attacco con siluri|Foto : Non sono ancora chiare le dinamiche di quanto accaduto. Le imbarcazioni sono in fiamme mentre la quinta flotta della Marina Usa ha prestato soccorso agli equipaggi

L' Attacco di un gruppo di stranieri! Agenti circondati e aggrediti : Il sindacato autonomo di polizia chiede con forza nuovi strumenti per gli Agenti, come le body-cam e il taser. "Aggressioni all'ordine del giorno, senza dotazioni il duello diventa impari". Interviene anche Salvini: "Nessuno spazio per delinquenti e clandestini. Espulsione". L'aggressione subita al Peep di Piacenza dagli Agenti interveniti per bloccare il violento nordafricano, che poco prima aveva ferito con un coccio di ...

Così l'ultradestra francese preparava un Attacco contro gli ebrei : Parigi. Si erano dati un nome, “L’Oiseau Noir”, comunicavano attraverso un forum su internet e anche se le modalità non erano ancora ben definite, avevano le idee chiare sui bersagli da colpire: i musulmani e gli ebrei. Cinque uomini appartenenti all’ultradestra francese, di cui tre maggiorenni e du

De Maggio annuncia : “Doppio colpo in Attacco per il Napoli : non solo James Rodriguez - mi dicono che arriverà anche…” : De Maggio sul mercato in entrata del Napoli Radio Kiss Kiss Napoli, Walter DeMaggio giornalista e direttore è intervenuto durante Radio Goal rilasciando alcune dichiarazioni: “Mercato? Ancelotti tratta col giocatore, Giuntoli parla col procuratore, De Laurentiis con Florentino Perez: si cerca di capire come realizzare il sogno, ci vuole pazienza e sangue freddo. Per James Rodriguez ci stanno provando, ma con calma. Il giocatore avrebbe ...

Lucano - confermato divieto di dimora. Via al processo. "Credo ancora nella giustizia - contro di noi Attacco fuori misura" : Prima udienza a Locri. L'ex sindaco di Riace è imputato insieme a 26 collaboratori, tutti coinvolti nella macchina dell'accoglienza del borgo calabrese. Rimarrà in esilio: "Ma non saprei vivere lontano dall'impegno sociale e politico"

Delfinato : Dumoulin all’Attacco nella seconda tappa - poi il successo di Teuns : Gli otto Gpm di 2° e 3° categoria disseminati sul percorso promettevano battaglia, ma non facevano immaginare i big della classifica già in azione. La seconda tappa del Giro del Delfinato invece non ha concesso pause, sia per il percorso costellato di salite e saliscendi, sia per il clima più autunnale che da inizio estate che i corridori hanno trovato, con pioggia e nebbia per gran parte della giornata. Dopo una lunga fuga in cui si è inserito ...

Nuovo Attacco contro device NFC : un altro pericolo incombe : Non è un mistero che la tecnologia NFC possa essere usata per tendere una trappola agli utenti. Alcuni studiosi della Waseda University di Tokio lo hanno dimostrato facendo capo all'attacco denominato 'Tap ‘n Ghost', in grado di simulare falsi tocchi delle dita sul display allo scopo di compiere azioni al di fuori della volontà del proprietario del devie in questione. La piattaforma da cui parte l'attacco Tap ‘n Ghost è composta da uno strato di ...

"Non abbiamo paura di far vedere al mondo che siamo lesbiche". Melania e Chris raccontano l'Attacco omofob : “Non abbiamo paura di far vedere al mondo che siamo lesbiche”. Melania commenta così ai microfoni della Bbc l’episodio che l’ha coinvolta insieme alla sua fidanzata Chris. Le due ragazze, 28 e 29 anni, sono state aggredite e picchiate su un autobus di Londra per essersi rifiutate di baciarsi. Chris ha rivelato i dettagli dell’aggressione, descrivendo come una banda di ragazzi ha visto che erano una ...

Csm - Magistratura Indipendente va all’Attacco : “Consiglieri tornino al loro posto. Calunnia il parallelismo con la P2” : “Porre immediatamente termine alla propria autosospensione e a riprendere senza indugio le attività consiliari”. È l’invito che la sezione di Magistratura Indipendente della Cassazione rivolge ai consiglieri della corrente Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli e Antonio Lepre, ai quali esprime ” piena fiducia” e “totale solidarietà” per la “faziosa campagna di stampa che continua a vederli associati, ...

Giuseppe Conte - strategia suicida contro l'Attacco finanziario all'Italia : dare la colpa a Matteo Salvini : Prepariamoci alla campagna elettorale sotto l' ombrellone. Se ne sta facendo una ragione pure Sergio Mattarella, che ieri ha spiegato le regole del gioco a Luigi Di Maio, nel colloquio che i due hanno avuto al Quirinale. Al vicepremier grillino, preoccupato per il proprio posto di lavoro, il capo de

Calciomercato Juventus - da Icardi ad Isco : il nuovo Attacco bianconero : Calciomercato Juventus – Non è ancora tramontata l’ipotesi di un clamoroso scambio Dybala-Icardi con l’Inter: l’ex capitano nerazzurro non rientra nei piani di Conte e sembra destinato a lasciare Milano, mentre il futuro del numero 10 bianconero dipenderà dal nuovo allenatore. Con l’eventuale arrivo di Maurizio Sarri, infatti, la ‘Joya’ potrebbe essere rilanciata al centro del progetto. […] More

Terrore in North Carolina - giovane sopravvive con gravi ferite all’Attacco di uno squalo : l’animale preso a pugni dal padre : Un’adolescente attaccata da uno squalo in North Carolina è stata liberata dalle sue fauci quando il padre si è lanciato per salvarla, colpendo diverse volte l’animale. Sembra la scena di un film, invece è la realtà e ora Paige Winter, 17 anni, ha perso una gamba e alcune dita della mano. “All’improvviso, tutti hanno iniziato ad urlare, ho guardato alla mia sinistra e stavano correndo verso questa ragazzina. Sembrava piccola ma ha 17 anni. ...

Le opposizioni all'Attacco di Conte. Zingaretti : "Governo finito - venga alle Camere" : La certificazione della fine del governo, o solo una mossa teatrale per consentire di andare avanti? In casa Pd molti hanno seguito in Tv il discorso del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma tra le due ipotesi i Dem non si sentono di sposare in pieno nessuna delle due, un motivo in più per chiedere la parlamentarizzazione della crisi latente della maggioranza e in particolare che Conte riferisca in Aula l’esito del suo ...

Addio pazza Inter. Noi - interisti per Conte - appoggiamo l’Attacco al cuore dell’interismo : Che c’entra la dignità? 5 maggio 2002: uno stempiato e semi-sobrio Antonio Conte urla “Stiamo godendo” ai microfoni di Mamma Rai. Sono le 17:20 a Udine come a Roma, dove la Lazio ha deciso di non scansarsi e Poborsky di improvvisarsi giocatore di pallone. 24 maggio 2020, dopo un campionato di sangue, sudore e VAR (oh se ti avessimo avuta prima, santa VAR), Antonio Conte alza lo scudetto in faccia alla Juventus di Maurizio Sarri. Una ...