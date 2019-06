ATP Stoccarda – Berrettini liquida Khachanov e vola ai quarti di finale

Berrettini-Kudla - ATP Stoccarda 2019 : data - programma - orari e tv dei quarti di finale : Matteo Berrettini centra i quarti di finale del torneo ATP 250 di tennis di Stoccarda: sull’erba tedesca l’azzurro annichilisce il russo Karen Khachanov, numero due del seeding, spazzandolo via con un netto 6-4 6-2 in poco più di un’ora di gioco. L’italiano ora sfiderà lo statunitense Denis Kudla, che ha vinto una battaglia con il transalpino Gael Monfils, imponendosi al tie break del terzo set. L’incontro dei ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : Raonic piega Tsonga - Medvedev ko contro Pouille sull’erba tedesca : Primi quattro ottavi di finale andati in archivio sull’erba di Stoccarda (Germania). Nel torneo di Tennis tedesco la sfida del giorno era tra il francese Jo-Wilfried Tsonga e il canadese Milos Raonic, entrambi condizionati nell’ultimo periodo da alcuni infortuni che ne hanno compromesso la resa in campo. Ebbene, è stato il n.18 del mondo, che ha saltato praticamente tutta la stagione sulla terra rossa, ad imporsi con il punteggio di ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : fuori Shapovalov - avanzano a fatica Raonic e Monfils : Si sono completati gli incontri di primo turno dell’ATP 250 sull’erba di Stoccarda, torneo denominato Mercedes Cup, tra i quali quello di Matteo Berrettini, che ha rifilato due set a zero all’australiano Nick Kyrgios. La cronaca del match di Matteo Berrettini Sono scesi in campo i favoriti dal numero 5 al numero 8 del tabellone e, tra questi, solo il canadese Denis Shapovalov, testa di serie numero 8, è stato battuto, col punteggio di 7-5 ...

ATP Stoccarda – Berrettini super in Germania : Kyrgios ko in due set all’esordio : Esordio super per Berrettini a Stoccarda: Kyrgios ko in due set ai 16esimi del torneo tedesco Un super Berrettini asfalta Nick Kyrgios all’esordio al torneo ATP di Stoccarda: al tennista italiano bastano 54 minuti per mandare al tappeto l’avversario australiano, col punteggio di 6-3, 6-4. L’azzurro, numero 30 al mondo, sorride e vola agli ottavi di finale, dove affronterà Khachanov.L'articolo ATP Stoccarda – ...

Tennis - ATP Stoccarda 2019 : grande esordio di Matteo Berrettini. Sconfitto in due set Nick Kyrgios : Eccezionale debutto per Matteo Berrettini nel torneo ATP di Stoccarda. Comincia, dunque, nel migliore dei modi la stagione sull’erba per il Tennista romano, che ha Sconfitto in due set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 6-4 dopo 54 minuti di gioco. Una prestazione davvero ottima per Berrettini, che dimostra di poter essere molto competitivo anche su questa superficie. Un primo set che va via velocissimo e che si ...