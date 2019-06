Atletica – Grande spettacolo a Firenze con i Campionati di Società Assoluti | tanti big in

Atletica - show Stefano Sottile : vola a 2.30 - minimo per i Mondiali! Grande ritorno dall’infortunio - l’alto italiano si esalta : show di Stefano Sottile ai Campionati Italiani Juniores e Promesse che si stanno disputando a Rieti: il 21enne ha infatti saltato 2.30 metri e ha così ottenuto il minimo per i Mondiali di Doha! Prestazione superlativa da parte del piemontese, già Campione del Mondo Allievi nel 2015, che ha migliorato il proprio personale di ben sei centimetri e ha sfiorato la miglior prestazione italiana under 23 (il 2.31 di Gianmarco Tamberi). Stefano Sottile è ...

Atletica – Filippo Tortu in fiducia dopo Rieti : “grande segnale in vista del Golden Gala” : Filippo Tortu in fiducia dopo la buona prova disputata a Rieti: l’atleta azzurro è pronto per la sfia del Golden Gala di Roma “È un grande segnale in vista dei 200 metri del Golden Gala tra due settimane a Roma, ho tanta voglia di correre all’Olimpico”. Filippo Tortu è un fiume in piena. Stringe mani, abbraccia, firma autografi e non si nega alle richieste di selfie. Il sontuoso 9.97 di Rieti, che sarebbe stato record italiano se non ...