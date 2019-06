Atletica | Diamond League Oslo 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

oasport

(Di giovedì 13 giugno 2019) Oggi giovedì 13 giugno andranno in scena i Bislett Games, quinta tappa delladileggera. Il massimo circuito internazionale internazionale sbarca a(Norvegia) per una serata di grande spettacolo con moltissimi big pronti a regalare emozioni in pedana: Mariya Lasitskene, Arnaud Duplantis, Sam Kendricks, Dafne Schippers saranno solo alcune delle stelle che si daranno battaglia per la vittoria. Ci sarà anche un po’ d’Italia con Filippo Tortu che si cimenterà sui 100 metri dopo la deludente serata di Roma. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e tutti gli orari della quinta tappa delladileggera. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Sky e in direttasu Sky Go.: PROGRAMMA E ORARI GIOVEDÌ 13 GIUGNO: 18.15 Tiro del giavellotto (femminile, non valido ...

