Atalanta | Castagne | “Voglio restare a Bergamo | lavoriamo al rinnovo”

Radio Kiss Kiss Napoli – La richiesta di De Laurentiis all’ Atalanta per chiudere l’affare Castagne : La richiesta di De Laurentiis all’Atalanta Mercato Napoli – Il direttore di Kiss Kiss Napoli , Walter De Maggio ha parlato durante la puntata di oggi di Radio Goal. Ecco quanto ha dichiarato riguardo illuso mercato del Napoli : “Sarri fu esonerato dal Sorrento sei anni fa, ora è vicino alla Juventus. Sarri fu un’intuizione di De Laurentiis , senza Napoli non sarebbe stato Maurizio Sarri. Dal punto di vista romantico, ...

Gasperini : “Napoli su Castagne? Avviso ai naviganti : non avvicinatevi all’ Atalanta …” : Gasperini : “Napoli su Castagne? Avviso ai naviganti : non avvicinatevi all’Atalanta…” Gasperini : “Napoli su Castagne? Avviso ai naviganti : non avvicinatevi all’Atalanta…”. CosìGian Piero Gasperini in un’ intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Il tecnico degli orobici chiude le porte alle cessioni di Castagne ed Ilicic, nel mirino del Napoli. Gasperini , quindi, pare ci abbia ...

Calciomercato Napoli - accordo con Castagne : per il sostituto l’Atalanta pensa a Lazzari : Calciomercato Napoli – Asse di mercato tra il Napoli e l’Atalanta, sono caldissime le trattative di Calciomercato. Il club azzurro è alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione e guarda in casa nerazzurra, non solo l’interesse per Ilicic, nelle ultime ore scatto per Castagne. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ accordo raggiunto con il calciatore, contratto di 5 anni a 1,5 milioni a stagione a ...