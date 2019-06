Assange | Londra firma la richiesta di estradizione americana

Blastingnews

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il ministro dell'Interno britannico ha dichiarato di averto ladinei confronti di Julian. Nonostante ciò, la decisione finale in merito alle sorti del fondatore di WikiLeaks spetterà al tribunale che si esprimerà durante la giornata di domani. Ai microfoni di un programma radiofonico della Bbc, Sajid Javid ha affermato chesi trova "giustamente dietro le sbarre". Al momento, le istituzioni politiche del Regno Unito hanno certificato l'istanza statunitense, ed ora il documento è approdato alla sede giuridica che decreterà se approvarlo o meno....

