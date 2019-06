ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Il ministro dell’Interno della, Sajid Javid, hato unadiper Julian, il fondatore di Wikileaks accusatoStati Uniti di 17 capi d’accusa per la diffusione di informazioni classificate. L’atto di Javid ha un valore puramente tecnico e preliminare: a, come ha precisato lo stesso ministro, sarà il Tribunale. La prima udienza formale è prevista per il 14 giugno, ma il caso sulladiUsa è destinato a durare mesi. Gli avvocati dihanno infatti denunciato l’azione di Washington come una persecuzione e un tentativo di vendetta innescato dalla pubblicazione da parte di Wikileaks, nel 2010, di documenti riservati americani, una parte dei quali uscita dal Pentagono, che provavano crimini di guerra commessi in Iraq e Afghanistan. Ladelladidellaè ...

Noovyis : Un nuovo post (Assange, la Gran Bretagna firma la richiesta di estradizione negli Usa. Ma a decidere sarà il Tribun… - Cascavel47 : Assange, la Gran Bretagna firma la richiesta di estradizione negli Usa. Ma a decidere sarà il Tribunale… - populista375 : RT @condorbox: Il Ministro dell'Interno della Gran Bretagna ha firmato i documenti di estradizione per inviare Julian #Assange negli Stati… -