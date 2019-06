Ascolti tv mercoledì 12 giugno 2019 : Prime Time Su Rai 1 Il film Un matrimonio da favola ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 Il film Pompei ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Chi l'ha visto? ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Canale 5 Live - Non è la d'Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Una notte da leoni 2 ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film ...

Ascolti TV | Mercoledì 12 giugno 2019. Non è la D’Urso 19.4% - Un Matrimonio da Favola 12.2%. Realiti in seconda serata al 3.7% : Barbara D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 12 giugno 2019, su Rai1 Un Matrimonio da Favola ha conquistato 2.568.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 – dalle 21.35 all’1.19 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 2.876.000 spettatori pari al 19.4% di share (Buonanotte Live di 11 minuti: 1.085.000 – 24.1%). Su Rai2 il film Pompei, al posto di Realiti, ha interessato 1.356.000 spettatori ...

Ascolti tv - dati Auditel mercoledì 5 giugno : testa a testa Seat Music Awards e Live non è la d’Urso : È un testa a testa abbastanza serrato quello nella classifica degli Ascolti della prima serata del 5 giugno tra Rai1 e Canale 5. La rete ammiraglia Rai con ‘Seat Music Award‘ ha ottenuto infatti 3.294.000 telespettatori e il 16,97% di share, mentre ‘Live – Non è la D’Urso‘ in onda sul canale Mediaset ha conquistato 3.030.000 telespettatori ma uno share più alto, per la maggiore durata: 19,96%. Ascolti tv prime ...

Ascolti TV | Mercoledì 5 giugno 2019. Non è la D’Urso tocca il 20% - i Music Awards non vanno oltre il 17%. Male Realiti (2.5%) : Biagio Antonacci e Laura Pausini Nella serata di ieri, Mercoledì 5 giugno 2019, su Rai1 – preceduta da una presentazione in access prime time (3.410.000 – 15.2%) – la prima serata dei Seat Music Awards - in onda dalle 21.19 alle 0.13 – ha conquistato 3.294.000 spettatori pari al 17% di share (qui gli Ascolti dello scorso anno). Su Canale 5 Live - Non è la D’Urso – dalle 21.41 all’1.20 – ha raccolto ...

Ascolti Mercoledì 5 giugno - SMA al 17% - Live Non è la D’Urso al 20% male Realiti al 2.5% : Ascolti Tv Mercoledì 5 giugno(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Seat Music Awards – Rai 1 – 3.294 milioni e 17%Live Non è la D’Urso – Canale 5 – 3.03 milioni e 20%Chi l’ha visto? – Rai 3 – milioni e %Portogallo Svizzera – Italia 1 – milioni e %Realiti – Siamo tutti protagonisti – Rai 2 – mila e 2.5%Troy – Rete 4 – mila e %Revenant ...

Ascolti TV | Mercoledì 29 maggio 2019. Non è la D’Urso 19% - Chi l’ha visto 9.9% - finale Europa League 10.4% : Live - Non è la D'Urso Nella serata di ieri, Mercoledì 29 maggio 2019, su Rai1 il film Nemiche per la Pelle ha conquistato 2.868.000 spettatori pari al 12% di share. Su Canale 5 – dalle 21.43 all’1.12 – Live - Non è la D’Urso ha raccolto davanti al video 3.184.000 spettatori pari al 19% di share (Buonanotte Live della durata di 11 minuti: 1.110.000 – 22.7%). Su Rai2 Boston – Caccia all’uomo ha interessato 1.341.000 ...