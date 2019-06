Arrivederci Professore | trama | cast e anticipazioni del film

termometropolitico

(Di giovedì 13 giugno 2019)delè uncomico/drammatico in uscita nei cinema italiani il 20 giugno 2019. La pellicola è diretta da Wayne Roberts, attivista e scrittore di politica alimentare canadese, è noto per essere stato il manager del Toronto Food Policy Council dal 2000 al 2010, un ente cittadino composto da trenta attivisti responsabile della generazione di politiche alimentari per il governo della città di Toronto. Roberts è al suo secondo progetto cinematografico dopo Katie Says GoodBye. LEGGI ANCHE: La Bambola Assassina:delLaInviene raccontata la storia di Richard, docente universitario a cui viene diagnosticato un cancro all’ultimo stadio. Vista la breve prospettiva di vita ildecide di vivere liberandosi di tutte le convenzioni ...

