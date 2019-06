Arrestato di nuovo lo straniero che aveva palpeggiato una poliziotta

agi

(Di giovedì 13 giugno 2019) Lorilasciato dal giudice dopo averieri unaa Reggio Emilia è stato nuovamentein stazione, oggi, dove ha dato in escandescenze brandendo un bastone. Dopo aver molestato l'agente, l'uomo si era dato ad atti osceni ma il giudiceritenuto l'accaduto "tenue" e disposto la scarcerazione. Trattandosi di cittadino comunitario, lonon può essere espulso, pur avendo ricevuto l'invito a lasciare il Paese. "Confermo la volontà di scrivere a Conte e Bonafede - ha detto il Ministro dell'Interno Matteo Salvini - per capire come è stato possibile rilasciare una persona che aggredisce una agente in un ufficio di Polizia e poi fa dell'autoerotismo. È grave, ed è incredibile quanto successo poche ore fa. Non possiamo permetterci di avere per le nostre strade simili personaggi".

MauroBeltramo : RT @_GrayDorian: Ve lo ricordate lo straniero arrestato per aver palpeggiato una donna poliziotto compiendo atti di autoerotismo e subito r… - venambiente : RT @_GrayDorian: Ve lo ricordate lo straniero arrestato per aver palpeggiato una donna poliziotto compiendo atti di autoerotismo e subito r… - StufoRobot : RT @_GrayDorian: Ve lo ricordate lo straniero arrestato per aver palpeggiato una donna poliziotto compiendo atti di autoerotismo e subito r… -