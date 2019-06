ilfattoquotidiano

(Di giovedì 13 giugno 2019) Per chi rimase scioccato dalla sua assurda e orribile morte, o anche solo per chi l’ha apprezzato come attore di razza, Love Antosha, è une onestosulla vita breve del compianto. Direttamente dalaldi, il documentario diretto da Garret Price è la ricostruzione al limite dell’autobiografico (e a breve vi spieghiamo il perché) di una carriera attoriale limpida, fulminea, ma forse mai pienamente e giustamente esplosa, minata da una terribile malattia e rinvigorita da un continuo slancio vitale. Figlio di una coppia di famosi pattinatori di Leningrado, trasferitisi a Los Angeles a metà anni ottanta,esordì nel 2000 a nemmeno undici anni sul set di ER – Medici in prima linea per poi diventare presto una star bambina e infine un ragazzino fragile sballottato da amicizie ed eventi, tra cinema di genere e film ...

FQMagazineit : Anton Yelchin, dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore morto nel 2016 - Cascavel47 : Anton Yelchin, dal Sundance al Biografilm Festival di Bologna il toccante biopic sull’attore morto nel 2016… - HenderickxD : RT @KStewITA: Kristen appare nel documentario per l’attore Anton Yelchin #LoveAntosha trailer al seguente link: -