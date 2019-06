Annunciato un crossover tra Fortnite e Stranger Things

eurogamer

(Di giovedì 13 giugno 2019) Netflix ha confermato iltraper celebrare l'uscita della terza stagione della famosa serie, riporta VG247.com.La stagione 3 diinizierà il 4 luglio ed è probabile che vedremo una nuova modalitàinnello stesso periodo. Come per i precedenti eventi, dovrebbero arrivare nuove skin e articoli da acquistare, oltre a un nuovo elenco di sfide e ricompense da guadagnare.Un tweet di Netflix ha confermato che sta lavorando con Epic Games su un nuovo progetto, quindi non passerà molto tempo prima che venga fatto un annuncio più preciso.Leggi altro...

Eurogamer_it : #Fortnite e #StrangerThings: #Netflix annuncia il crossover. - cyberanimax : Durante la conferenza Ubisoft per l’E3 2019 è stato annunciato un simpatico crossover tra Adventure Time e il picch… -