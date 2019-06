Anno sabatico per Massimiliano Allegri – Le motivazioni della scelta

forzazzurri

(Di giovedì 13 giugno 2019)– Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, l'ex tecnico bianconero ha scelto di stare fermo per un– Dopo anni di successi in casa Juventus, l'allenatore toscano ha scelto di fare da spettatore nella prossima stagione calcistica. Le sue parole: "Sto fermo un, anche perché c'è da riprendere un po' in mano la vita privata. Questi ultimi 16 sono stati anni in cui ero nella centrifuga. Lasci un po' andare gli affetti familiari. Mi serve quest'per ricaricarmi per il prossimo" Le parole disono state raccolte durante un evento al Castel Sforzesco di Milano.

