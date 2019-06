Animali | con il cane in ufficio la soddisfazione per il proprio lavoro cresce del 22%

Roma - moto contro cavallo : è la quarta vittima in 4 mesi per incidenti in cui sono coinvolti Animali : Gli incidenti stradali che hanno visto coinvolti animali dall’inizio dell’anno sono stati 40 ed hanno provocato 4 morti e 66 feriti. Nel 2018 gli incidenti erano stati 148, i morti 11 e i feriti 189; l’anno precedente gli incidenti erano stati 155, i morti 14 e i feriti 205. I dati sono diffusi dallo speciale Osservatorio dell’ASAPS , Associazione amici sostenitori polizia stradale, a seguito dello scontro tra una moto e ...

Sequestro Animali imbalsamati in museo Collezione con oltre 150 pezzi. Operazione Cc servizio Cites : Chieti - Sequestro, al museo civico di Scienze naturali di San Giovanni Teatino (Chieti), di una Collezione di animali imbalsamati, appartenenti a specie protette dalla normativa internazionale Cites e sprovvisti della prescritta autorizzazione per la commercializzazione. Sul posto stanno operando i Carabinieri del servizio Cites di Pescara. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Chieti, vede indagate due persone che avrebbero affidato in ...

Ologrammi sostituiscono elefanti e leoni veri per fermare la crudeltà sugli Animali : il Circo Roncalli è il primo al mondo [FOTO] : Per troppo tempo, gli animali sono stati maltrattati e tenuti in condizioni terribili con il solo scopo di farli esibire nei circhi per intrattenere le masse, come se fosse una cosa normalissima. Ma ora un Circo tedesco ha abbandonato la tradizione, sostituendo gli animali in carne ed ossa con Ologrammi. Lasciando inalterato lo spettacolo, il Circo Roncalli è diventato il primo nel mondo ad utilizzare Ologrammi al posto di animali veri. Il Circo ...

Sicilia : Musumeci incontra partito Rivoluzione Animalista : Palermo, 5 giu. (AdnKronos) - Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha ricevuto a Palazzo d’Orleans una delegazione del partito 'Rivoluzione animalista', guidata dal segretario nazionale Gabriella Caramanica e dal vice Claudio Marrone. Nel corso dell’incontro, al quale era presente an

Animali impazziti fra Cesena e Rimini : topi e uccelli fuori controllo : Animali impazziti fra Cesena e Rimini Dopo l’invasione di topi a Cesena, è Rimini a trovarsi in una situazione analoga, ma con gli uccelli. Le segnalazioni, che arrivano principalmente dalla zona di Vergiano… L'articolo Animali impazziti fra Cesena e Rimini:topi e uccelli fuori controllo proviene da Essere-Informati.it.

Animali - l’igiene orale del pet in 5 mosse : i consigli dell’esperto : L’igiene è fondamentale anche per gli Animali, ed è per questo che gli esperti consigliano di utilizzare tutti gli strumenti utili, come per esempio lo spazzolino da denti. Mission impossible? No, basta “farlo diventare un gioco, creando nel tempo un’interazione” con l’amico a 4 zampe, “abituandolo a farsi toccare il muso, magari mentre lo si coccola e gratificandolo dopo lo spazzolamento”. Regola numero ...

Animali : Effetto Life ConRaSi - Sicilia dona un’aquila di Bonelli alla Sardegna : Uno dei primi importanti risultati della collaborazione tra i progetti Aquila a-Life e Life ConRaSi è stato il trasferimento di una giovane aquila di Bonelli dalla provincia di Agrigento al Parco Regionale di Tepilora in provincia di Nuoro. Battore, un œ di 55 giorni, è ora all’interno delle voliera di adattamento allestita dall’Agenzia regionale Forestas, in attesa di crescere e familiarizzare con l’ambiente naturale circostante e tra qualche ...

Animali : petizione di Istituto Oikos contro gli allevamenti intensivi : L’attuale sistema di produzione di cibo minaccia la sopravvivenza di 26.000 specie di piante e Animali (fonte: FAO 2019). Ciò significa mettere a rischio una moltitudine di organismi che ci forniscono cibo e medicine, provvedono all’impollinazione, purificano l’acqua e l’aria, regolano il clima. Un cambio di rotta decisivo, che smetta di favorire modelli produttivi e di allevamento intensivo altamente inquinanti, è estremamente necessario ...

Ddl Animali : pene più severe contro maltrattamenti e carcere per chi lascia bocconi avvelenati - : Cosa prevederà la nuova norma? pene più severe per chi uccide un animale, o lo abbandona, viene poi rimodulata l'aggravante del delitto di spettacoli o manifestazioni vietate. Ma non solo lasciare in ...

Animali : il M5S presenta il Ddl maltrattamenti - i bocconi avvelenati diventano reato : Far diventare oggetto di tutela l’animale stesso e non più la persona che gli è legata emotivamente o sentimentalmente, aumentando le pene già previste per i delitti contro gli Animali e prevedendo nuove fattispecie di reato, come quello di seminare bocconi avvelenati. Parte da questa rivoluzione concettuale il disegno di legge ‘Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al codice civile, nonché altre disposizioni in ...

Pugno all'Animalista Vassallo : cacciatore condannato : Durante una battuta di caccia al cinghiale, disturbata dalle 'passeggiate nei boschi' degli animalisti del Meta, aveva sferrato un Pugno, colpendo alla nuca Valerio Vassallo, biellese leader del Meta. ...

Animali - Ministero della Salute : con la ricetta elettronica nessun costo in più : Il nuovo sistema di ricetta elettronica (Rev) non introduce né nuovi obblighi né adempimenti aggiuntivi, rispetto a quelli già previsti dalla normativa vigente, a carico dei veterinari e degli utenti finali, anzi determinerà una riduzione di obblighi e un notevole risparmio di mezzi impiegati da parte dei fruitori del sistema, grazie alla possibilità di avvalersi di un sistema che permetterà un recupero veloce di informazioni e dei dati raccolti ...

In vacanza con Animali al seguito : “Ottimi risultati per gli agriturismi” : “Circa 1 milione le famiglie con animali al seguito che si sono recate tra pasqua ed il ponte del primo maggio in vacanza insieme ai loro amici quadrupedi“: lo rende noto l’associazione animalista AIDAA. “La maggioranza – si spiega in una nota – ha scelto il mare (circa 55%) mentre il restante si è diviso in maniera abbastanza equa tra città d’arte, montagna e agriturismo. Abbiamo intervistato attraverso ...

Animali : trovato in Australia uno strano serpente con 3 occhi [FOTO] : Le guardie forestali al lavoro vicino Darwin, nel nord dell’Australia, hanno trovato sul lato della strada un serpente alquanto insolito: il rettile malformato aveva 3 occhi al posto di due. Il giovane serpente, un pitone tappeto lungo circa 40 cm, è diventato famoso in rete quando le sue foto, che trovate nella gallery scorrevole a corredo dell’articolo, sono state condivise sulla pagina Facebook del Northern Territory Parks and Wildlife ...